IBEX 35-Wert Amadeus IT-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Amadeus IT von vor 5 Jahren verloren

Am 16.10.2021 wurden Amadeus IT-Anteile an der Börse STN wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 60.46 EUR. Bei einer 1’000-EUR-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 16.540 Amadeus IT-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 888.19 EUR, da sich der Wert eines Amadeus IT-Anteils am 15.10.2026 auf 53.70 EUR belief. Das entspricht einer Einbusse um 11.18 Prozent.

Der Börsenwert von Amadeus IT belief sich jüngst auf 22.09 Mrd. Euro. Die Amadeus IT-Aktie wurde am 28.04.2010 an der Börse STN erstmalig gehandelt. Zum Börsendebüt der Amadeus IT-Aktie wurde der Erstkurs mit 11.00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch