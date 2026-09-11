Amadeus IT Aktie 11249889 / ES0109067019
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11.09.2026 10:02:23
IBEX 35-Wert Amadeus IT-Aktie: So viel hätte eine Investition in Amadeus IT von vor 3 Jahren gekostet
Bei einem frühen Investment in Amadeus IT-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.
Vor 3 Jahren wurde die Amadeus IT-Aktie an der Börse STN gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 62.60 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10’000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 159.744 Amadeus IT-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 8’798.72 EUR, da sich der Wert eines Amadeus IT-Papiers am 10.09.2026 auf 55.08 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 12.01 Prozent abgenommen.
Der Amadeus IT-Wert an der Börse wurde auf 22.81 Mrd. Euro beziffert. Am 28.04.2010 wurden Amadeus IT-Papiere zum ersten Mal an der Börse STN gehandelt. Der Erstkurs der Amadeus IT-Aktie lag beim Börsengang bei 11.00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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