Amadeus IT Aktie 11249889 / ES0109067019
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25.09.2026 10:02:17
IBEX 35-Wert Amadeus IT-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Amadeus IT-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Amadeus IT-Aktien verdienen können.
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse STN wochenend-bedingt kein Handel mit der Amadeus IT-Aktie statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 44.49 EUR. Wer vor 10 Jahren 1’000 EUR in die Amadeus IT-Aktie investiert hat, hat nun 22.477 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Amadeus IT-Aktie auf 53.82 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’209.71 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 20.97 Prozent zugenommen.
Alle Amadeus IT-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 22.75 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des Amadeus IT-Papiers fand am 28.04.2010 an der Börse STN statt. Der erste festgestellte Kurs eines Amadeus IT-Anteils lag damals bei 11.00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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