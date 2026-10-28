IBEX 35-Wert ACS-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in ACS von vor einem Jahr verdient

Heute vor 1 Jahr wurde die ACS-Aktie via Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke war die ACS-Aktie an diesem Tag 72.75 EUR wert. Bei einem 1’000-EUR-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 13.746 ACS-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 91.80 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 1’261.86 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 26.19 Prozent angewachsen.

Alle ACS-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 24.41 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch