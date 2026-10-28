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28.10.2026 10:02:30
IBEX 35-Wert ACS-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in ACS von vor einem Jahr verdient
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die ACS-Aktie Anlegern gebracht.
Heute vor 1 Jahr wurde die ACS-Aktie via Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke war die ACS-Aktie an diesem Tag 72.75 EUR wert. Bei einem 1’000-EUR-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 13.746 ACS-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 91.80 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 1’261.86 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 26.19 Prozent angewachsen.
Alle ACS-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 24.41 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Nachrichten zu ACS S.A.
Analysen zu ACS S.A.
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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