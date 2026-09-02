ACS Aktie 1879689 / ES0167050915
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02.09.2026 10:02:14
IBEX 35-Wert ACS-Aktie: So viel hätten Anleger an einem ACS-Investment von vor einem Jahr verdient
Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die ACS-Aktie gebracht.
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse STN Handel mit dem ACS-Papier statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 63.60 EUR wert. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 157.233 ACS-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 01.09.2026 auf 101.80 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 16’006.29 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments +60.06 Prozent.
Der Marktwert von ACS betrug jüngst 27.15 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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