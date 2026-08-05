IBEX 35-Wert ACS-Aktie: So viel hätte eine Investition in ACS von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse STN Handel mit ACS-Anteilen statt. Der Schlusskurs der ACS-Aktie betrug an diesem Tag 59.40 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 16.835 ACS-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’865.32 EUR, da sich der Wert eines ACS-Papiers am 04.08.2026 auf 110.80 EUR belief. Mit einer Performance von +86.53 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Insgesamt war ACS zuletzt 29.31 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch