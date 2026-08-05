ACS Aktie 1879689 / ES0167050915
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|ACS-Investment
|
05.08.2026 10:02:26
IBEX 35-Wert ACS-Aktie: So viel hätte eine Investition in ACS von vor einem Jahr abgeworfen
Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die ACS-Aktie gebracht.
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse STN Handel mit ACS-Anteilen statt. Der Schlusskurs der ACS-Aktie betrug an diesem Tag 59.40 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 16.835 ACS-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’865.32 EUR, da sich der Wert eines ACS-Papiers am 04.08.2026 auf 110.80 EUR belief. Mit einer Performance von +86.53 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Insgesamt war ACS zuletzt 29.31 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf
Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.Weiterlesen!
Nachrichten zu ACS S.A.
|
05.08.26
|IBEX 35-Wert ACS-Aktie: So viel hätte eine Investition in ACS von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
|
29.07.26
|IBEX 35-Titel ACS-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in ACS von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
22.07.26
|IBEX 35-Titel ACS-Aktie: So viel hätten Anleger an einem ACS-Investment von vor 5 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
15.07.26
|IBEX 35-Papier ACS-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ACS-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
08.07.26
|IBEX 35-Wert ACS-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ACS von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.ch)
|
01.07.26
|IBEX 35-Wert ACS-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ACS-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
24.06.26
|IBEX 35-Titel ACS-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in ACS von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
17.06.26
|IBEX 35-Titel ACS-Aktie: So viel hätten Anleger an einem ACS-Investment von vor 3 Jahren verdient (finanzen.ch)
Analysen zu ACS S.A.
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI geht etwas fester ins Wochenende -- DAX schliesst höher - neues Allzeithoch -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag auf grünem Terrain. Der deutsche Leitindex konnte neue Höchststände erklimmen. Die Börsen in Fernost tendierten zum Wochenschluss überwiegend im Plus.