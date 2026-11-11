IBEX 35-Wert ACS-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in ACS von vor 5 Jahren abgeworfen

Die ACS-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse STN gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 23.07 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 4.335 ACS-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 90.15 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 390.77 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 290.77 Prozent zugenommen.

Die Marktkapitalisierung von ACS bezifferte sich zuletzt auf 23.50 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch