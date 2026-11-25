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25.11.2026 10:02:18
IBEX 35-Wert ACS-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ACS von vor einem Jahr eingefahren
Bei einem frühen ACS-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
Vor 1 Jahr wurden ACS-Anteile via Börse STN gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 78.30 EUR. Bei einem Investment von 10’000 EUR in das ACS-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 127.714 ACS-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 10’568.33 EUR, da sich der Wert einer ACS-Aktie am 24.11.2026 auf 82.75 EUR belief. Das kommt einer Steigerung um 5.68 Prozent gleich.
Der Börsenwert von ACS belief sich zuletzt auf 22.90 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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