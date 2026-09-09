ACS Aktie 1879689 / ES0167050915
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09.09.2026 10:02:26
IBEX 35-Wert ACS-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ACS von vor 3 Jahren eingefahren
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die ACS-Aktie Anlegern gebracht.
Die ACS-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse STN wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 32.48 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die ACS-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 3.079 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des ACS-Papiers auf 104.80 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 322.66 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 222.66 Prozent erhöht.
ACS markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 27.66 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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