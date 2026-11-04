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04.11.2026 10:02:12
IBEX 35-Wert ACS-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ACS von vor 3 Jahren abgeworfen
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in ACS-Aktien verdienen können.
Am 04.11.2023 wurde die ACS-Aktie via Börse STN wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 33.89 EUR. Bei einem 10’000-EUR-Investment vor 3 Jahren, besässe man nun 295.072 ACS-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des ACS-Papiers auf 92.30 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 27’235.17 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 172.35 Prozent vermehrt.
ACS erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 24.24 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an
Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.Weiterlesen!
Nachrichten zu ACS S.A.
Analysen zu ACS S.A.
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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