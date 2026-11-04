IBEX 35-Wert ACS-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ACS von vor 3 Jahren abgeworfen

Am 04.11.2023 wurde die ACS-Aktie via Börse STN wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 33.89 EUR. Bei einem 10’000-EUR-Investment vor 3 Jahren, besässe man nun 295.072 ACS-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des ACS-Papiers auf 92.30 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 27’235.17 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 172.35 Prozent vermehrt.

ACS erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 24.24 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch