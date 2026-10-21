ACS Aktie 1879689 / ES0167050915
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|ACS-Anlage
|
21.10.2026 10:02:15
IBEX 35-Wert ACS-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ACS von vor 10 Jahren eingebracht
Vor Jahren ACS-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 10 Jahren wurden ACS-Anteile an der Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 22.94 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die ACS-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 4.360 ACS-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 391.94 EUR, da sich der Wert eines ACS-Papiers am 20.10.2026 auf 89.90 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 291.94 Prozent zugenommen.
Der ACS-Wert an der Börse wurde auf 24.01 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Swiss Life: Die 1'000er-Marke ist keine Utopie
Die Aktie des Versicherungskonzerns hat den übergeordneten Aufwärtstrend verteidigt. Jetzt könnte Swiss Life neue Höchstkurse ansteuern.Weiterlesen!
Nachrichten zu ACS S.A.
Analysen zu ACS S.A.
Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX beenden Handel im Plus -- Gewinne an den US-Börsen -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich zur Wochenmitte mit positiver Tendenz. Der deutsche Aktienmarkt verbuchte deutlichere Gewinne. An der Wall Street ging es am Mittwoch nach oben. Die Märkte in Asien präsentierten sich zur Wochenmitte uneins.