IBEX 35-Wert ACS-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ACS von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren wurden ACS-Anteile an der Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 22.94 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die ACS-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 4.360 ACS-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 391.94 EUR, da sich der Wert eines ACS-Papiers am 20.10.2026 auf 89.90 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 291.94 Prozent zugenommen.

Der ACS-Wert an der Börse wurde auf 24.01 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch