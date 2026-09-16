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Acerinox Aktie 1876417 / ES0132105018

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Lukrativer Acerinox-Einstieg? 16.09.2026 10:02:28

IBEX 35-Wert Acerinox-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Acerinox von vor einem Jahr verdient

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Acerinox-Aktien verdienen können.

Acerinox
16.59 CHF 0.10%
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Heute vor 1 Jahr fand an der Börse STN Handel mit der Acerinox-Aktie statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 10.86 EUR wert. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 10’000 EUR in die Acerinox-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 920.810 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 16’206.26 EUR, da sich der Wert eines Acerinox-Anteils am 15.09.2026 auf 17.60 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 62.06 Prozent angezogen.

Jüngst verzeichnete Acerinox eine Marktkapitalisierung von 4.28 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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