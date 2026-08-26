IBEX 35-Wert Acerinox-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Acerinox-Investment von vor 3 Jahren verdient

Heute vor 3 Jahren fand via Börse STN wochenend-bedingt kein Handel mit dem Acerinox-Papier statt. Der Schlusskurs des Acerinox-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 9.01 EUR. Bei einer 10’000-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 1’109.878 Acerinox-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 25.08.2026 19’145.39 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 17.25 EUR belief. Das entspricht einer Zunahme von 91.45 Prozent.

Zuletzt verbuchte Acerinox einen Börsenwert von 4.28 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch