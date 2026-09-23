IBEX 35-Wert Acerinox-Aktie: So viel hätte eine Investition in Acerinox von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren fand via Börse STN wochenend-bedingt kein Handel mit Acerinox-Anteilen statt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 9.03 EUR. Bei einem Acerinox-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 11.074 Acerinox-Aktien. Die gehaltenen Acerinox-Anteile wären am 22.09.2026 193.36 EUR wert, da der Schlussstand 17.46 EUR betrug. Damit beträgt die Performance des Investments +93.36 Prozent.

Am Markt war Acerinox jüngst 4.31 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch