IBEX 35-Wert Acerinox-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Acerinox von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren fand via Börse STN Handel mit Acerinox-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 11.49 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 1’000 EUR in das Acerinox-Papier investiert hätte, befänden sich nun 87.032 Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’563.10 EUR, da sich der Wert eines Acerinox-Anteils am 08.09.2026 auf 17.96 EUR belief. Das entspricht einem Zuwachs um 56.31 Prozent.

Insgesamt war Acerinox zuletzt 4.55 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch