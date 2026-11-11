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11.11.2026 10:02:29
IBEX 35-Wert Acerinox-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Acerinox-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Anleger, die vor Jahren in Acerinox-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 1 Jahr fand via Börse STN Handel mit der Acerinox-Aktie statt. Zur Schlussglocke waren Acerinox-Anteile an diesem Tag 11.26 EUR wert. Bei einem Acerinox-Investment von 1’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 88.810 Acerinox-Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’404.09 EUR, da sich der Wert eines Acerinox-Anteils am 10.11.2026 auf 15.81 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 40.41 Prozent angewachsen.
Der Börsenwert von Acerinox belief sich jüngst auf 3.81 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Lonza - Mit neuer Power zu alten Höhen
Lonza drückt aufs Tempo: Mit der Übernahme des US-Geschäfts von Merck treibt der Pharmazulieferer seinen strategischen Umbau voran. Auch an der Börse ist der Funke übergesprungen: Die 700-Franken-Marke rückt in greifbare Nähe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Acerinox S.A.
Analysen zu Acerinox S.A.
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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