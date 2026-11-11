IBEX 35-Wert Acerinox-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Acerinox-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr fand via Börse STN Handel mit der Acerinox-Aktie statt. Zur Schlussglocke waren Acerinox-Anteile an diesem Tag 11.26 EUR wert. Bei einem Acerinox-Investment von 1’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 88.810 Acerinox-Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’404.09 EUR, da sich der Wert eines Acerinox-Anteils am 10.11.2026 auf 15.81 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 40.41 Prozent angewachsen.

Der Börsenwert von Acerinox belief sich jüngst auf 3.81 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch