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Acerinox Aktie 1876417 / ES0132105018

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Lukrative Acerinox-Anlage? 02.09.2026 10:02:14

IBEX 35-Wert Acerinox-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Acerinox-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Acerinox-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Acerinox
16.64 CHF 0.01%
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Vor 5 Jahren wurden Acerinox-Anteile via Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 11.48 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das Acerinox-Papier investiert hätte, befänden sich nun 8.715 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 01.09.2026 154.68 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 17.75 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 54.68 Prozent zugenommen.

Die Marktkapitalisierung von Acerinox bezifferte sich zuletzt auf 4.46 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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