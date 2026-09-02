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Acciona Aktie 978954 / ES0125220311

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Lukrativer Acciona-Einstieg? 02.09.2026 10:02:14

IBEX 35-Wert Acciona-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Acciona von vor 5 Jahren verdient

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Acciona-Aktie gebracht.

Acciona
187.39 CHF -2.76%
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Heute vor 5 Jahren fand via Börse STN Handel mit dem Acciona-Papier statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 142.20 EUR. Wenn man vor 5 Jahren 10’000 EUR in die Acciona-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 70.323 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 14’345.99 EUR, da sich der Wert eines Acciona-Papiers am 01.09.2026 auf 204.00 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 43.46 Prozent.

Acciona markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 11.15 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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