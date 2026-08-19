Acciona Aktie 978954 / ES0125220311
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19.08.2026 10:02:14
IBEX 35-Wert Acciona-Aktie: So viel hätte eine Investition in Acciona von vor einem Jahr abgeworfen
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Acciona-Aktie Investoren gebracht.
Heute vor 1 Jahr wurde die Acciona-Aktie via Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 175.40 EUR. Wer vor 1 Jahr 100 EUR in die Acciona-Aktie investiert hat, hat nun 0.570 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Acciona-Anteile wären am 18.08.2026 119.95 EUR wert, da der Schlussstand 210.40 EUR betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 19.95 Prozent gesteigert.
Alle Acciona-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 11.20 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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