Acciona Aktie 978954 / ES0125220311
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23.09.2026 10:02:24
IBEX 35-Wert Acciona-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Acciona von vor 3 Jahren eingebracht
Bei einem frühen Acciona-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 3 Jahren wurde die Acciona-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Acciona-Aktie 124.85 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 10’000 EUR in die Acciona-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 80.096 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Acciona-Papiers auf 218.60 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 17’509.01 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 75.09 Prozent erhöht.
Acciona war somit zuletzt am Markt 11.42 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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