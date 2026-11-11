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11.11.2026 10:02:29
IBEX 35-Wert Acciona-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Acciona-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Bei einem frühen Investment in Acciona-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Acciona-Aktie via Börse STN ausgeführt. Zum Handelsende stand die Acciona-Aktie an diesem Tag bei 195.10 EUR. Investoren, die vor 1 Jahr 100 EUR in die Acciona-Aktie investierten, hätten nun 0.513 Anteile im Besitz. Das Investment hätte nun einen Wert von 111.23 EUR, da sich der Wert einer Acciona-Aktie am 10.11.2026 auf 217.00 EUR belief. Das entspricht einer Zunahme von 11.23 Prozent.
Acciona erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 11.80 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Lonza - Mit neuer Power zu alten Höhen
Lonza drückt aufs Tempo: Mit der Übernahme des US-Geschäfts von Merck treibt der Pharmazulieferer seinen strategischen Umbau voran. Auch an der Börse ist der Funke übergesprungen: Die 700-Franken-Marke rückt in greifbare Nähe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Acciona S.A.
Analysen zu Acciona S.A.
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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