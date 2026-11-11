IBEX 35-Wert Acciona-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Acciona-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Acciona-Aktie via Börse STN ausgeführt. Zum Handelsende stand die Acciona-Aktie an diesem Tag bei 195.10 EUR. Investoren, die vor 1 Jahr 100 EUR in die Acciona-Aktie investierten, hätten nun 0.513 Anteile im Besitz. Das Investment hätte nun einen Wert von 111.23 EUR, da sich der Wert einer Acciona-Aktie am 10.11.2026 auf 217.00 EUR belief. Das entspricht einer Zunahme von 11.23 Prozent.

Acciona erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 11.80 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch