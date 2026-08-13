Telefonica Aktie 826858 / ES0178430E18
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13.08.2026 10:02:20
IBEX 35-Titel Telefonica-Aktie: So viel wäre eine Investition in Telefonica von vor 3 Jahren heute wert
Bei einem frühen Investment in Telefonica-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
Am 13.08.2023 wurde die Telefonica-Aktie an der Börse STN wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Telefonica-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 3.63 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 27.518 Telefonica-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 12.08.2026 100.25 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 3.64 EUR belief. Mit einer Performance von +0.25 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Der Börsenwert von Telefonica belief sich zuletzt auf 20.68 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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