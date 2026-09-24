Telefonica Aktie 826858 / ES0178430E18
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24.09.2026 10:02:04
IBEX 35-Titel Telefonica-Aktie: So viel Verlust hätte eine Telefonica-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Vor Jahren Telefonica-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.
Am 24.09.2016 wurde die Telefonica-Aktie an der Börse STN wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 8.15 EUR. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 100 EUR in die Telefonica-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 12.268 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 23.09.2026 auf 3.39 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 41.61 EUR wert. Das entspricht einem Minus von 58.39 Prozent.
Der Börsenwert von Telefonica belief sich jüngst auf 19.55 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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