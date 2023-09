IBEX 35-Titel Telefonica-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes Investment in Telefonica bedeutet

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Telefonica-Papier via Börse STN wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand das Telefonica-Papier letztlich bei 9.24 EUR. Wer vor 10 Jahren 100 EUR in die Telefonica-Aktie investiert hat, hat nun 10.825 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 3.87 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 41.84 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 58.16 Prozent verringert.

Alle Telefonica-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 22.37 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch