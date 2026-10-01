Telefonica Aktie 826858 / ES0178430E18
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01.10.2026 10:02:04
IBEX 35-Titel Telefonica-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Telefonica von vor einem Jahr verloren
Vor Jahren in Telefonica eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.
Am 01.10.2025 wurden Telefonica-Anteile via Börse STN gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 4.37 EUR. Bei einer 1’000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 228.885 Telefonica-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 764.02 EUR, da sich der Wert eines Telefonica-Papiers am 30.09.2026 auf 3.34 EUR belief. Aus 1’000 EUR wurden somit 764.02 EUR, was einer negativen Performance von 23.60 Prozent entspricht.
Der Börsenwert von Telefonica belief sich jüngst auf 19.07 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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