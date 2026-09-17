IBEX 35-Titel Telefonica-Aktie: So viel hätte eine Investition in Telefonica von vor 5 Jahren gekostet

Vor 5 Jahren wurde das Telefonica-Aktie via Börse STN gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Telefonica-Aktie bei 4.02 EUR. Bei einem Telefonica-Investment von 10’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2’489.408 Telefonica-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 3.71 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 9’228.23 EUR wert. Mit einer Performance von -7.72 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Insgesamt war Telefonica zuletzt 20.76 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch