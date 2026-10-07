IBEX 35-Titel Solaria Energia-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Solaria Energia von vor 3 Jahren verdient

Die Solaria Energia-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse STN wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 13.79 EUR. Bei einer 10’000-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 725.426 Solaria Energia-Aktien im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 06.10.2026 12’107.36 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 16.69 EUR belief. Die Steigerung von 10’000 EUR zu 12’107.36 EUR entspricht einer Performance von +21.07 Prozent.

Solaria Energia war somit zuletzt am Markt 2.10 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch