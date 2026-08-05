Solaria Energia Aktie 3209173 / ES0165386014
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05.08.2026 10:02:26
IBEX 35-Titel Solaria Energia-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Solaria Energia-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Vor Jahren in Solaria Energia eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades Solaria Energia-Anteilen via Börse STN ausgeführt. Der Schlusskurs der Solaria Energia-Aktie betrug an diesem Tag 11.45 EUR. Wenn ein Anleger damals 10’000 EUR in die Solaria Energia-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 873.362 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 14’296.94 EUR, da sich der Wert einer Solaria Energia-Aktie am 04.08.2026 auf 16.37 EUR belief. Das entspricht einem Anstieg um 42.97 Prozent.
Solaria Energia markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 2.11 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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