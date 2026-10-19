IBEX 35-Titel Sacyr Vallehermoso-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Sacyr Vallehermoso von vor einem Jahr verdient

Heute vor 1 Jahr wurde die Sacyr Vallehermoso-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse STN gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 3.88 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 2’575.992 Sacyr Vallehermoso-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 10’535.81 EUR, da sich der Wert eines Sacyr Vallehermoso-Papiers am 16.10.2026 auf 4.09 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 5.36 Prozent.

Alle Sacyr Vallehermoso-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3.25 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch