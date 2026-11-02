IBEX 35-Titel Sacyr Vallehermoso-Aktie: So viel hätte eine Investition in Sacyr Vallehermoso von vor 5 Jahren abgeworfen

Am 02.11.2021 wurde das Sacyr Vallehermoso-Papier an der Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs der Sacyr Vallehermoso-Aktie betrug an diesem Tag 2.50 EUR. Bei einem Investment von 1’000 EUR in Sacyr Vallehermoso-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 400.641 Sacyr Vallehermoso-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 30.10.2026 gerechnet (4.05 EUR), wäre die Investition nun 1’622.60 EUR wert. Damit wäre die Investition 62.26 Prozent mehr wert.

Am Markt war Sacyr Vallehermoso jüngst 3.22 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch