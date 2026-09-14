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Sacyr Vallehermoso Aktie 932537 / ES0182870214

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Sacyr Vallehermoso-Investition im Blick 14.09.2026 10:02:17

IBEX 35-Titel Sacyr Vallehermoso-Aktie: So viel hätte eine Investition in Sacyr Vallehermoso von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Sacyr Vallehermoso-Aktie Investoren gebracht.

Sacyr Vallehermoso
3.94 CHF -1.58%
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Heute vor 10 Jahren fand via Börse STN Handel mit dem Sacyr Vallehermoso-Papier statt. Zur Schlussglocke war das Sacyr Vallehermoso-Papier an diesem Tag 1.60 EUR wert. Bei einem Investment von 100 EUR in das Sacyr Vallehermoso-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 62.612 Sacyr Vallehermoso-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 11.09.2026 auf 4.22 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 264.47 EUR wert. Das entspricht einem Zuwachs um 164.47 Prozent.

Sacyr Vallehermoso wurde am Markt mit 3.36 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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