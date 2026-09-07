IBEX 35-Titel Sacyr Vallehermoso-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sacyr Vallehermoso von vor 5 Jahren eingebracht

Sacyr Vallehermoso-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 2.16 EUR. Wenn ein Anleger damals 10’000 EUR in das Sacyr Vallehermoso-Papier investiert hätte, hätte er nun 4’633.920 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 04.09.2026 auf 4.31 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 19’953.66 EUR wert. Die Steigerung von 10’000 EUR zu 19’953.66 EUR entspricht einer Performance von +99.54 Prozent.

Der Börsenwert von Sacyr Vallehermoso belief sich jüngst auf 3.42 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch