IBEX 35-Titel Sacyr Vallehermoso-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sacyr Vallehermoso von vor 10 Jahren eingebracht

Das Sacyr Vallehermoso-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs der Sacyr Vallehermoso-Aktie betrug an diesem Tag 1.46 EUR. Investoren, die vor 10 Jahren 10’000 EUR in die Sacyr Vallehermoso-Aktie investierten, hätten nun 6’836.111 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Anteils am 14.08.2026 auf 4.50 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 30’735.16 EUR wert. Das entspricht einem Plus von 207.35 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Sacyr Vallehermoso bezifferte sich zuletzt auf 3.57 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch