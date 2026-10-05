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Repsol Aktie 675467 / ES0173516115

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Repsol-Anlage 05.10.2026 10:02:19

IBEX 35-Titel Repsol-Aktie: So viel hätte eine Investition in Repsol von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Repsol-Investment gewesen.

Repsol
27.45 CHF 1.71%
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Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Repsol-Papier an der Börse STN ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Repsol-Aktie bei 7.77 EUR. Wenn ein Anleger damals 10’000 EUR in das Repsol-Papier investiert hätte, hätte er nun 1’286.344 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Repsol-Papiers auf 29.03 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 37’342.57 EUR wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 273.43 Prozent gesteigert.

Der Repsol-Wert an der Börse wurde auf 31.21 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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