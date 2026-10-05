Repsol Aktie 675467 / ES0173516115
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05.10.2026 10:02:19
IBEX 35-Titel Repsol-Aktie: So viel hätte eine Investition in Repsol von vor 10 Jahren abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Repsol-Investment gewesen.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Repsol-Papier an der Börse STN ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Repsol-Aktie bei 7.77 EUR. Wenn ein Anleger damals 10’000 EUR in das Repsol-Papier investiert hätte, hätte er nun 1’286.344 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Repsol-Papiers auf 29.03 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 37’342.57 EUR wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 273.43 Prozent gesteigert.
Der Repsol-Wert an der Börse wurde auf 31.21 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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