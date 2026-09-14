IBEX 35-Titel Repsol-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Repsol von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr wurde das Repsol-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse STN gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 14.57 EUR. Bei einer 10’000-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 686.342 Repsol-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 19’849.00 EUR, da sich der Wert eines Repsol-Papiers am 11.09.2026 auf 28.92 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 98.49 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von Repsol belief sich jüngst auf 31.09 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch