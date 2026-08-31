IBEX 35-Titel Repsol-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Repsol von vor 5 Jahren abgeworfen

Am 31.08.2021 wurde die Repsol-Aktie via Börse STN gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 9.71 EUR. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 100 EUR in die Repsol-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 10.304 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Repsol-Papiers auf 26.60 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 274.09 EUR wert. Damit wäre die Investition um 174.09 Prozent gestiegen.

Alle Repsol-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 28.60 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch