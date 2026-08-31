Repsol Aktie 675467 / ES0173516115
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Profitabler Repsol-Einstieg?
|
31.08.2026 10:02:22
IBEX 35-Titel Repsol-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Repsol von vor 5 Jahren abgeworfen
Wer vor Jahren in Repsol-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
Am 31.08.2021 wurde die Repsol-Aktie via Börse STN gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 9.71 EUR. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 100 EUR in die Repsol-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 10.304 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Repsol-Papiers auf 26.60 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 274.09 EUR wert. Damit wäre die Investition um 174.09 Prozent gestiegen.
Alle Repsol-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 28.60 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm
Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Repsol S.A.
Analysen zu Repsol S.A.
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerZinssorgen im Blick: SMI stabil -- DAX schwächer -- Asiens Börsen mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt tendiert am Montag seitwärts. Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich dagegen mit Verlusten. Die asiatischen Börsen bewegten sich am Montag mehrheitlich nach unten.