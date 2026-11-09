IBEX 35-Titel Repsol-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Repsol-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Am 09.11.2025 wurde die Repsol-Aktie via Börse STN wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Repsol-Aktie 16.54 EUR wert. Bei einem Repsol-Investment von 1’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 60.459 Repsol-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 06.11.2026 1’807.74 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 29.90 EUR belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 80.77 Prozent erhöht.

Der Börsenwert von Repsol belief sich zuletzt auf 32.14 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch