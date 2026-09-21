Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’904 0.9%  SPI 19’701 1.0%  Dow 51’683 -0.2%  DAX 25’559 1.0%  Euro 0.9449 0.1%  EStoxx50 6’318 1.3%  Gold 4’344 -0.8%  Bitcoin 69’475 4.0%  Dollar 0.8232 0.1%  Öl 102.0 -1.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156On113454047
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Deutsche Bank AG: Hold-Note für Nestlé-Aktie
Finma wählt Partners-Group-Finanzchef Joris Gröflin in die Übernahmekommission
Neue Hoffnungsträger bei Novo Nordisk: Anleger schicken Aktie dennoch tief ins Minus
Kühne+Nagel-Aktie gefragt: Milliardenpotenzial durch Amazon-Deal
ABB-Aktie legt zu: Konzern setzt auf Strombedarf von KI-Rechenzentren
Suche...
ETF Sparplan

Repsol Aktie 675467 / ES0173516115

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Lukrative Repsol-Anlage? 21.09.2026 10:02:30

IBEX 35-Titel Repsol-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Repsol-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Repsol eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Repsol
27.95 CHF -0.04%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Repsol-Anteilen an der Börse STN ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 15.65 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 3 Jahren, besässe man nun 6.390 Repsol-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 189.20 EUR, da sich der Wert eines Repsol-Papiers am 18.09.2026 auf 29.61 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 89.20 Prozent angezogen.

Der Marktwert von Repsol betrug jüngst 31.83 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

In eigener Sache

Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber

KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Repsol S.A.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten