IBEX 35-Titel Repsol-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Repsol-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Repsol-Anteilen an der Börse STN ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 15.65 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 3 Jahren, besässe man nun 6.390 Repsol-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 189.20 EUR, da sich der Wert eines Repsol-Papiers am 18.09.2026 auf 29.61 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 89.20 Prozent angezogen.

Der Marktwert von Repsol betrug jüngst 31.83 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch