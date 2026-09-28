Repsol Aktie 675467 / ES0173516115
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28.09.2026 10:02:19
IBEX 35-Titel Repsol-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Repsol von vor 5 Jahren eingebracht
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Repsol-Aktie Investoren gebracht.
Das Repsol-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse STN gehandelt. Zum Handelsende stand das Repsol-Papier an diesem Tag bei 11.02 EUR. Investoren, die vor 5 Jahren 1’000 EUR in die Repsol-Aktie investierten, hätten nun 90.711 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Repsol-Aktie auf 30.75 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2’789.37 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 178.94 Prozent angezogen.
Die Marktkapitalisierung von Repsol belief sich zuletzt auf 33.06 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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