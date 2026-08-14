Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’378 -0.7%  SPI 20’297 -0.6%  Dow 53’738 -0.2%  DAX 26’438 0.5%  Euro 0.9398 0.2%  EStoxx50 6’543 0.0%  Gold 4’383 0.7%  Bitcoin 50’820 -1.5%  Dollar 0.8119 -0.3%  Öl 87.7 0.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Partners Group2460882On113454047Rheinmetall345850Zurich Insurance1107539Amrize143013422
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Nachmittag am Kryptomarkt
Strategy-Aktie: CEO Phong Le plant erneuten Ausbau der Bitcoin-Reserven bis Jahresende
S&P-500-Aufnahme lässt Reddit-Aktie hochschiessen - doch Analysten warnen vor Wachstumsrisiken
KI-Boom gegen China-Konkurrenz: Micron-Aktie bleibt auf Kurs
Pfizer-Aktie: Gewinn schmilzt um mehr als die Hälfte - droht nun die Dividendenkürzung?
Suche...
Plus500 Depot

Red Electrica Aktie 33077347 / ES0173093024

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Investmentbeispiel 14.08.2026 10:02:28

IBEX 35-Titel Red Electrica SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Red Electrica SA-Investment von vor einem Jahr eingefahren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Red Electrica SA-Aktie Investoren gebracht.

Red Electrica
14.23 CHF -0.35%
Kaufen Verkaufen

Die Red Electrica SA-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse STN gehandelt. Diesen Tag beendete das Red Electrica SA-Papier bei 16.45 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 6.079 Red Electrica SA-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 13.08.2026 92.64 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 15.24 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 7.36 Prozent abgenommen.

Red Electrica SA wurde jüngst mit einem Börsenwert von 8.27 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

In eigener Sache

Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo

Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Red Electrica SA

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten