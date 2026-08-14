IBEX 35-Titel Red Electrica SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Red Electrica SA-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Die Red Electrica SA-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse STN gehandelt. Diesen Tag beendete das Red Electrica SA-Papier bei 16.45 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 6.079 Red Electrica SA-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 13.08.2026 92.64 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 15.24 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 7.36 Prozent abgenommen.

Red Electrica SA wurde jüngst mit einem Börsenwert von 8.27 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch