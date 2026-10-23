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|Red Electrica SA-Investition
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23.10.2026 10:02:13
IBEX 35-Titel Red Electrica SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Red Electrica SA-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Bei einem frühen Red Electrica SA-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.
Am 23.10.2021 wurde die Red Electrica SA-Aktie via Börse STN wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Red Electrica SA-Anteile letztlich bei 17.64 EUR. Bei einer 1’000-EUR-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 56.705 Red Electrica SA-Aktien im Depot. Die gehaltenen Red Electrica SA-Papiere wären am 22.10.2026 841.51 EUR wert, da der Schlussstand 14.84 EUR betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 15.85 Prozent verringert.
Der Börsenwert von Red Electrica SA belief sich jüngst auf 7.95 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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