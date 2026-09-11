Red Electrica Aktie 33077347 / ES0173093024
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Investmentbeispiel
|
11.09.2026 10:02:23
IBEX 35-Titel Red Electrica SA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Red Electrica SA von vor einem Jahr verloren
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Red Electrica SA-Aktien verlieren können.
Heute vor 1 Jahr wurde die Red Electrica SA-Aktie an der Börse STN gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Red Electrica SA-Papier bei 16.43 EUR. Wenn ein Anleger damals 1’000 EUR in das Red Electrica SA-Papier investiert hätte, hätte er nun 60.864 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 10.09.2026 906.88 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 14.90 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 9.31 Prozent verringert.
Der Marktwert von Red Electrica SA betrug jüngst 8.05 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: BP - Im Sog der Ölpreise
Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Red Electrica SA
Analysen zu Red Electrica SA
Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Ameriprise Financial
✅ Schneider Electric
✅ ASM
✅ HSBC
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Inflationsdaten im Fokus: SMI und DAX fester -- Grüne Vorzeichen an der Wall Street -- Asiens Börsen schlussendlich schwach
Der heimische sowie der deutsche Markt legen im Freitagshandel etwas zu. An der Wall Street sind grüne Vorzeichen zu sehen. Die Börsen in Asien zeigten sich am Freitag in Rot.