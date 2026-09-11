IBEX 35-Titel Red Electrica SA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Red Electrica SA von vor einem Jahr verloren

Heute vor 1 Jahr wurde die Red Electrica SA-Aktie an der Börse STN gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Red Electrica SA-Papier bei 16.43 EUR. Wenn ein Anleger damals 1’000 EUR in das Red Electrica SA-Papier investiert hätte, hätte er nun 60.864 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 10.09.2026 906.88 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 14.90 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 9.31 Prozent verringert.

Der Marktwert von Red Electrica SA betrug jüngst 8.05 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch