IBEX 35-Titel Red Electrica SA-Aktie: So viel hätte eine Red Electrica SA-Kapitalanlage von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren wurden Red Electrica SA-Anteile an der Börse STN gehandelt. Zum Handelsende standen Red Electrica SA-Anteile an diesem Tag bei 15.09 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in die Red Electrica SA-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 6.627 Red Electrica SA-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 15.10.2026 auf 14.94 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 99.01 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 0.99 Prozent abgenommen.

Red Electrica SA markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 8.05 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch