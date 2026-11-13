IBEX 35-Titel Red Electrica SA-Aktie: So viel hätte eine Investition in Red Electrica SA von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor 3 Jahren wurde die Red Electrica SA-Aktie an der Börse STN gehandelt. Zum Handelsende stand das Red Electrica SA-Papier an diesem Tag bei 14.74 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 67.866 Red Electrica SA-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 12.11.2026 gerechnet (15.84 EUR), wäre die Investition nun 1’074.99 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 7.50 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Red Electrica SA belief sich zuletzt auf 8.45 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch