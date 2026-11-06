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|Lukratives Red Electrica SA-Investment?
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06.11.2026 10:02:07
IBEX 35-Titel Red Electrica SA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Red Electrica SA von vor einem Jahr abgeworfen
Bei einem frühen Investment in Red Electrica SA-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
Heute vor 1 Jahr fand via Börse STN Handel mit der Red Electrica SA-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete die Red Electrica SA-Aktie bei 15.34 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Red Electrica SA-Aktie investiert hätte, hätte er nun 6.519 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 05.11.2026 102.41 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 15.71 EUR belief. Mit einer Performance von +2.41 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Am Markt war Red Electrica SA jüngst 8.42 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Nachrichten zu Red Electrica SA
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