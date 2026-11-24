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|Naturgy Energy-Anlage unter der Lupe
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24.11.2026 10:02:13
IBEX 35-Titel Naturgy Energy-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Naturgy Energy-Investment von vor 5 Jahren verdient
Bei einem frühen Investment in Naturgy Energy-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
Am 24.11.2021 wurden Naturgy Energy-Anteile via Börse STN gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Naturgy Energy-Papier bei 23.92 EUR. Wer vor 5 Jahren 100 EUR in die Naturgy Energy-Aktie investiert hat, hat nun 4.181 Anteile im Depot. Die gehaltenen Naturgy Energy-Anteile wären am 23.11.2026 124.50 EUR wert, da der Schlussstand 29.78 EUR betrug. Damit hätte sich der Wert des Investments um 24.50 Prozent erhöht.
Zuletzt verbuchte Naturgy Energy einen Börsenwert von 27.82 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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