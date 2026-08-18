IBEX 35-Titel Naturgy Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Naturgy Energy-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Am 18.08.2025 wurden Naturgy Energy-Anteile via Börse STN gehandelt. Diesen Tag beendeten die Naturgy Energy-Anteile bei 27.08 EUR. Bei einer 1’000-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 36.928 Naturgy Energy-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 17.08.2026 gerechnet (28.90 EUR), wäre die Investition nun 1’067.21 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 6.72 Prozent gesteigert.

Naturgy Energy markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 26.91 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch