Das Naturgy Energy-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse STN gehandelt. Diesen Tag beendeten die Naturgy Energy-Anteile bei 26.98 EUR. Wenn ein Anleger damals 10’000 EUR in die Naturgy Energy-Aktie investiert hätte, hätte er nun 370.645 Anteile im Depot. Die gehaltenen Naturgy Energy-Papiere wären am 16.11.2026 11’319.50 EUR wert, da der Schlussstand 30.54 EUR betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 13.19 Prozent gesteigert.

Naturgy Energy wurde jüngst mit einem Börsenwert von 28.75 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch