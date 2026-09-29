IBEX 35-Titel Naturgy Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Naturgy Energy von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren wurden Naturgy Energy-Anteile via Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 21.91 EUR. Hätte ein Anleger 1’000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Naturgy Energy-Aktie investiert, befänden sich nun 45.641 Naturgy Energy-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Naturgy Energy-Anteile wären am 28.09.2026 1’312.64 EUR wert, da der Schlussstand 28.76 EUR betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 31.26 Prozent gesteigert.

Zuletzt verbuchte Naturgy Energy einen Börsenwert von 26.97 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch