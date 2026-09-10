IBEX 35-Titel Merlin Properties SOCIMI SA-Aktie: Wäre eine Investition in Merlin Properties SOCIMI SA von vor einem Jahr rentabel gewesen?

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse STN Handel mit Merlin Properties SOCIMI SA-Anteilen statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 12.94 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 7.728 Merlin Properties SOCIMI SA-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 12.93 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 99.92 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 0.08 Prozent verringert.

Am Markt war Merlin Properties SOCIMI SA jüngst 8.13 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch